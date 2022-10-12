Війною в Україні керував Путін: експерт пояснив, навіщо в Росії призначили Суровікіна

Вперше від 24 лютого в Росії призначили керівника так званої “спеціальної військової операції”. До цього моменту війною, яку розв'язала РФ проти України, керував сам Путін.

В Росії вирішили призначити керівника так званої “СВО”, оскільки Путін із нею не впорався.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Вперше за весь час військової компанії від 24 лютого офіційно оголошений керівник “спеціальної військової операції”. До цього ми ніяк не могли зрозуміли, хто ж керує. А керував Путін. Чому? Тому що “операція йшла за планом”. Тобто коли операція мала переможний характер: було захоплення земель і хоч повільне, але наближення перемоги, всі ниточки вели до Путіна. Лавровий вінок переможця мав одягнути собі на голову Путін. А от зараз, я так думаю, у Кремлі почали розуміти, що реальна війна програна”, - наголосив Олег Жданов.

Також він додав, що в російському Генштабі вже відкрито говорять, що російська армія наразі втратила наступальну здатність, а днями може втратити і оборонну.

“Тому і назвали того, хто керує “спеціальною військовою операцією”. І якщо вона провалиться, а все йде саме до цього, то “Путін тут ні до чого. Генерал Суровікін не впорався, треба позбавляти звання”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Кремлі відчайдушно шукають переговорів з Україною, адже ті проблеми, які виникли в РФ, "десь у лютому зламають їм хребет у нуль".

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