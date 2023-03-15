"Війну можна зупинити сьогодні": генерал Міллі заявив, що Путін не переможе Україну

Міллі вважає, що Путін більше не може досягнути своєї політичної мети у війні проти України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі звернувся до Путіна. Американський військовий наголосив, що диктатор не зможе досягти своїй цілей, а тому закликав його зупинити війну.

Про це він сказав 15 березня під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-10".

Міллі вважає, що Росія кидає у лобові атаки непідготовлених окупантів. Він наголосив, що Росія щодня вчиняє проти України жахливі злочини, українці ніколи не здадуться, бо захищають свою землю.

"Для світу очевидно, і це має бути очевидно для Путіна, що політичні цілі, які Путін мав намір досягнути 384 дні тому, більше не є досяжними шляхом продовження цієї війни. Путін може припинити цю війну, і може зробити це сьогодні. І він повинен це зробити", – додав Міллі.

Нагадаємо, очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.

Також міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами "Рамштайну-10" вважає, що у Росії закінчується не лише озброєння, але й друзі, а тим часом антипутінська коаліція збільшується.

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