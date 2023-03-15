Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Війну можна зупинити сьогодні": генерал Міллі заявив, що Путін не переможе Україну

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
819
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Війну можна зупинити сьогодні": генерал Міллі заявив, що Путін не переможе Україну

Фото: Getty Images

Міллі вважає, що Путін більше не може досягнути своєї політичної мети у війні проти України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі звернувся до Путіна. Американський військовий наголосив, що диктатор не зможе досягти своїй цілей, а тому закликав його зупинити війну. 

Про це він сказав 15 березня під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-10". 

Міллі вважає, що Росія кидає у лобові атаки непідготовлених окупантів. Він наголосив, що Росія щодня вчиняє проти України жахливі злочини, українці ніколи не здадуться, бо захищають свою землю. 

"Для світу очевидно, і це має бути очевидно для Путіна, що політичні цілі, які Путін мав намір досягнути 384 дні тому, більше не є досяжними шляхом продовження цієї війни. Путін може припинити цю війну, і може зробити це сьогодні. І він повинен це зробити", – додав Міллі.

Нагадаємо, очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.

Також міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами "Рамштайну-10" вважає, що у Росії закінчується не лише озброєння, але й друзі, а тим часом антипутінська коаліція збільшується.

Читайте також:

Мільйони доларів для України: 7-річна американка вразила світ небайдужістю

Мільйони доларів для України: 7-річна американка вразила світ небайдужістю

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
819
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація