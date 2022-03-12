Війну з Україною підтримують тільки Путін і Шойгу, генералітет проти — розвідка

Війну з Україною підтримують тільки Путін і Шойгу, генералітет проти — розвідка

За словами Кирила Буданов, росіяни в Україні зазнали страшних втрат, яких ще ніколи не мали.

Внаслідок бойових дій в Україні 18 батальоно-тактичних груп Росії втратили свою боєздатність, 13 з них повністю знищені.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Україна 24".

"Таким чином загалом 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали", — зазначив Буданов.

За словами розвідника, через поразку в Україні у військово-політичного керівництва Росії розпочалися великі проблеми. Зараз лише дві людини виступають за продовження війни з Україною — Путін та голова Міноборони РФ Шойгу.

"Всі інші так чи інакше намагаються це зупинити. Хтось активніше, хто мовчки, інколи навіть саботує певні команди верховного керівництва. Навіть генералітет РФ здебільшого виступає проти", — говорить начальник ГУР.

Раніше Кирило Буданов заявив, що РФ розглядає два варіанти ядерного шантажу.

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