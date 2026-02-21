Війни можна було уникнути: Джонсон розповів, як Захід не втримав Путіна

Борис Джонсон / © Associated Press

Реклама

Повномасштабного вторгнення Росії можна було б уникнути, якби міжнародна спільнота не ігнорувала тривожні сигнали. Західні союзники припустилися серйозних помилок, а їхня повільність у наданні зброї призвела до непоправних втрат.

З такими заявами напередодні четвертої річниці війни виступив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю ВВС.

Політик, який очолював британський уряд на момент вторгнення 24 лютого 2022 року, наголосив, що коріння нинішньої трагедії лежить у минулому. На його переконання, війни можна було б уникнути, якби Захід приділив більше уваги посиленню агресії Путіна та анексії Криму в 2014 році.

Реклама

Разом із колишнім очільником збройних сил Великої Британії, адміралом сером Тоні Радакіном, Джонсон визнав: попри безпрецедентну підтримку Києва з перших днів повномасштабної війни, союзники діяли вкрай нерішуче.

За останні роки західним партнерам часто були потрібні місяці, щоб просто домовитися про відправлення тієї зброї, яку терміново просив президент Володимир Зеленський.

Сер Тоні Радакін схарактеризував такий підхід союзників як «поступовий» і підтвердив невдоволення Києва:

«Україна вважає його занадто повільним, і це викликає глибоке розчарування — ці розбіжності існували протягом усього часу», — сказав британський військовий.

Реклама

За інформацією видання, Джонсон звинуватив Захід у тому, що їхні вагання оплачуються кров’ю українців.

«Ця обережність коштувала життів. Ми завжди невиправдано затягували процес», — сказав експрем’єр.

Він також звернув увагу на те, що врешті-решт партнери завжди доходили згоди та передавали Україні необхідне озброєння, і це жодного разу не призвело до катастрофи для Заходу.

«У підсумку ми дали українцям те, чого вони просили, і це завжди йшло їм на користь, а Путіну — на шкоду», — підкреслив він.

Реклама

Джонсон закликав міжнародну спільноту відкинути страхи щодо можливих дій російського диктатора у відповідь на підтримку Києва.

«Тобто, від ескалації страждає тільки Путін», — резюмував політик.

Нагадаємо, також Джонсон закликав Лондон і союзників розглянути можливість негайного направлення до України небойових військових підрозділів.

На думку Джонсона, такий крок мав би продемонструвати рішучість Заходу та вплинути на розрахунки Путіна. Він наголошував, що якщо союзники вже обговорюють розгортання контингенту після досягнення припинення вогню, то варто поставити питання про доцільність таких дій уже зараз.

Реклама

Раніше британський уряд повідомляв про опрацювання разом із партнерами концепції можливої коаліції для підтримки миру та стабільності в Україні. Водночас офіційна позиція Лондона передбачала розгортання сил лише після укладення відповідної угоди про завершення бойових дій.

У Кремлі у відповідь заявляли, що розцінюватимуть появу будь-яких іноземних військ на території України як потенційні цілі для російської армії незалежно від їхнього статусу.