Вийшли на максимум свого виробництва: Роcії потрібна пауза для відновлення сил – Буданов

День війни для Російської Федерації коштує близько одного мільярда доларів — це 41% офіційного бюджету, уточнив Кирило Буданов.

Роcії потрібна пауза у війні, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Росіяни вийшли на максимум свого виробництва.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Роcіянам потрібна пауза, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Більше неможливо виробити, ніж виробляється вже", — пояснив керівник військової розвідки.

Буданов уточнив, що день війни для Російської Федерації коштує близько одного мільярда (доларів — ред.). "Ви розумієте, які це гроші?! 41 відсоток офіційного бюджету", — зазначив він.

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Буданов наголосив, що Росія витрачає свої кошти.

"В нас є партнери в цьому плані, а вони свої кошти витрачають", — підсумував він.

Нагадаємо, Буданов знову шокує: головний розвідник зробив заяву про кінець війни.

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