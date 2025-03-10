Вийшли на максимум свого виробництва: Роcії потрібна пауза для відновлення сил – Буданов

День війни для Російської Федерації коштує близько одного мільярда доларів — це 41% офіційного бюджету, уточнив Кирило Буданов.
Роcії потрібна пауза у війні, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Росіяни вийшли на максимум свого виробництва.
Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
"Роcіянам потрібна пауза, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Більше неможливо виробити, ніж виробляється вже", — пояснив керівник військової розвідки.
Буданов уточнив, що день війни для Російської Федерації коштує близько одного мільярда (доларів — ред.). "Ви розумієте, які це гроші?! 41 відсоток офіційного бюджету", — зазначив він.
Буданов наголосив, що Росія витрачає свої кошти.
"В нас є партнери в цьому плані, а вони свої кошти витрачають", — підсумував він.
Нагадаємо, Буданов знову шокує: головний розвідник зробив заяву про кінець війни.
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