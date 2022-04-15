Вийшли подивитись на збиту ракету: у Каховці через цікавість загинуло двоє людей

Вийшли подивитись на збиту ракету: у Каховці через цікавість загинуло двоє людей

Трьох потерпілих госпіталізували.

До лікарні міста Каховка Херсонської області 15 квітня госпіталізували 5 людей, 2 з яких померло. Вони вирішили подивитись на збиту ракету.

Про це повідомили у Каховській міській територіальній громаді.

Відомо, що потерпілі з Таврійська. Медики пояснили, що двоє людей загинуло через поранення. Ще одна людина перебуває у реанімації, інші потерпілі у задовільному стані.

"Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися і ось наслідок", - пояснили лікарі.

Місцева влада закликали жителів не зловживати правилами безпеки.

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