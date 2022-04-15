Вийшли подивитись на збиту ракету: у Каховці через цікавість загинуло двоє людей

Трьох потерпілих госпіталізували.
До лікарні міста Каховка Херсонської області 15 квітня госпіталізували 5 людей, 2 з яких померло. Вони вирішили подивитись на збиту ракету.
Про це повідомили у Каховській міській територіальній громаді.
Відомо, що потерпілі з Таврійська. Медики пояснили, що двоє людей загинуло через поранення. Ще одна людина перебуває у реанімації, інші потерпілі у задовільному стані.
"Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися і ось наслідок", - пояснили лікарі.
Місцева влада закликали жителів не зловживати правилами безпеки.
Читайте також:
- Війна Росії проти України: день 51, текстовий онлайн усіх подій
- "Пальці відрубую, кисть": СБУ перехопила розмову російського ката, який знущається з українських захисників
- Хочуть помститися за знищення "Москви": українців попередили про намір РФ обстрілювати Київ