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Вийшли подивитись на збиту ракету: у Каховці через цікавість загинуло двоє людей

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Вийшли подивитись на збиту ракету: у Каховці через цікавість загинуло двоє людей

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Трьох потерпілих госпіталізували.

До лікарні міста Каховка Херсонської області 15 квітня госпіталізували 5 людей, 2 з яких померло. Вони вирішили подивитись на збиту ракету. 

Про це повідомили у Каховській міській територіальній громаді. 

Відомо, що потерпілі з Таврійська. Медики пояснили, що двоє людей загинуло через поранення. Ще одна людина перебуває у реанімації, інші потерпілі у задовільному стані. 

"Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися і ось наслідок", - пояснили лікарі.

Місцева влада закликали жителів не зловживати правилами безпеки. 

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