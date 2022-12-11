"Вийшов із запою": у Херсоні чоловік не знав про звільнення міста та накинувся на воїнів ЗСУ

Чоловік не зорієнтувався, що ЗСУ вже у місті.

У Херсоні місцеві жителі затримали чоловіка, який ймовірно не знав про звільнення міста та накинувся на воїнів ЗСУ через привітання "Слава Україні".

Про це у Facebook написав військовий експерт, блогер Андрій Шор.

За словами Андрія Шора, жителі Херсона самостійно затримали місцевого, який почув привітання "Слава Україні" та накинувся на українських захисників.

"Херсонець, мабуть, не знав про звільнення міста від окупації. Тому став погрожувати військовослужбовцям поїздкою до уявної російської комендатури за "бандерівські гасла", - написав Андрій Шор.

Українці у коментарях бурхливо відреагували на інцидент:

"Яке прикре самогубство. Мабуть, місяць був у запої".

"Вийшов із запою, а тут такі зміни навколо".

"Премія Дарвіна".

"Місцеві жителі затримали місцевого жителя".

"Штірліц".

Звільнення окупованого Херсона

Херсон - це єдиний обласний центр, який від 24 лютого вдалось захопити Росії. Окупанти навіть встигли там провести фейковий "референдум" та "приєднати" український Херсон до Росії.

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон від окупації. Від того часу Росія постійно обстрілює місто. Також росіяни поширюють фейки про те, що ЗСУ "вже найближчим часом" можуть вийти з Херсона. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк спростувала це та наголосила, що ЗСУ реагують на обстріли Херсона.

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