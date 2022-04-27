Вийшов на роботу, а в будівлю поцілила ракета: на Вінничині окупанти вбили молодого залізничника (фото)

Вийшов на роботу, а в будівлю поцілила ракета: на Вінничині окупанти вбили молодого залізничника (фото)

У Козятині на Вінничині у результаті російського обстрілу загинув 36-річний працівник "Укрзалізниці" В'ячеслав Франчук. Чоловік вранці 25 квітня заступив на чергування, а через декілька хвилин у будівлю влучила ракета.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

В’ячеслава працював електромеханіком тягової підстанції Козятинськоі дистанції електропостачання регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей — 12-річний син Олександр та 8-річна донька Лілія.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, російські окупанти обстріляли інфраструктурні об'єкти Вінницької області. Вони запустили ракети по об'єктах транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та Козятина. Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

Загиблий В‘ячеслав Франчук / Укрзалізниця

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