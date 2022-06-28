Вийшов з дому в Одеській області і опинився в Німеччині: українські поліцейські дивом знайшли зниклого безвісти юнака

Вийшов з дому в Одеській області і опинився в Німеччині: українські поліцейські дивом знайшли зниклого безвісти юнака

Українські поліцейські розшукали підлітка, який вийшов з дому та пропав безвісти.

Копи встановили, що хлопець виїхав до Німеччини.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Як стало відомо, подія сталася в Одеській області. Там юнак ще у березні пішов з дому та перестав відповідати на телефон. До пошуків хлопця залучили правоохоронців.

Поліцейські опитали родичів, друзів та знайомих юнака, перевірили адреси можливого перебування і встановили, що він виїхав до Німеччини.

“За кілька днів поліцейським вдалося вийти з хлопцем на зв’язок і з’ясувати адресу його проживання. Про місцезнаходження підлітка поліцейські повідомили його матері і та поїхала до сина. Юнак пояснив, що виїхав разом зі знайомими за кордон через бойові дії, а не сповістив про це додому, бо був відсутній телефонний зв’язок”, - розповів начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Степан Кірмікчі.

Нагадаємо, що Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат.

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