Вийшов з дружиною до крамниці: з'явилася інформація про одного із загиблих у Кривому Розі

Удова загиблого перебуває у важкому стані в лікарні: вона втратила ногу та отримала серйозні травми голови.

Внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі загинули чотири людини. Серед них був зокрема 53-річний Сергій – в момент влучання чоловік був неподалік від будівлі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

Що відомо про загиблого від балістичної ракети у Кривому Розі

Загиблому у Кривому Розі Сергію було 53 роки. За словами невістки, він разом з дружиною вийшов до магазину і під час удару був біля готелю, в який влучила балістична ракета.

"Лікарі буквально збирали його по частинах. На жаль, серце не витримало… Весь час подружжя було при свідомості, дружина Сергія Ірина благала про допомогу", – розповіли журналісти.

Зараз жінка перебуває у важкому стані в лікарні: внаслідок обстрілу вона втратила ногу та отримала серйозні травми голови. Також російська ракета пошкодила дім родини та оселю їхнього сина військового.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що перед атакою на Кривий Ріг в готель, який був під ударом, заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів та Британії. За словами президента, вони вижили, бо встигли спуститись із номерів.

Нагадаємо, у Кривому Розі після ворожого удару вдалося врятувати 18 людей.

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