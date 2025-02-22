Вийшов з укриття – отримав пекельний подарунок: бійці ЗСУ ліквідували розрахунок БПЛА ворога (відео)

Російський загарбник вийшов з укриття, поглянув догори й не помітив дрон, який незабаром знищив його.
Бійці 46 аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ за допомогою ударних дронів знищили російський розрахунок БПЛА.
Відео бойової роботи вони оприлюднили 22 лютого на каналі бригади.
Оборонці розповіли, що російський загарбник вийшов з укриття, поглянув догори й не помітив дрон, який незабаром знищив його.
"Разом із колегами по пеклу. Навіть могилки не знадобилося — FPV-дрон десантників 46 ОАеМБр і сама природа зробили все належним чином. Така ось невдача спіткала російських окупантів на українській землі", — прокоментували десантники.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ліквідацію підрозділів КНДР на Курщині.
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