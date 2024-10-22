Війська Кім Чен Ина в Україні: The Guardian оцінив, куди РФ може кинути солдатів

Союз принесе Росії та Північній Кореї також і політичну вигоду.

Агресорка Росія може відправити північнокорейських військових на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України.

Таку версію наводить The Guardian.

Співробітник провідного аналітичного центру Британії The Royal United Services Institute Сем Кренні-Еванс вважає, що содати кім Чен Ина можуть виконувати найрізноманітніші завдання – від матеріально-технічного забезпечення на лінії фронту до роботи в тилу чи всередині РФ. Окрім того, їх можуть відправити на тренування для здобуття бойових навичок.

The Guardian пише, що цей союз принесе Росії та Північній Кореї також і політичну вигоду, адже він зміцнює "вісь потрясінь", до якої входять також Іран і Китай. Ці чотири країни прагнуть кинути виклик західному військовому домінуванню. Також виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн відзначив, що Москва надає Пхеньяну політичну підтримку, яку раніше міг дати лише Пекін. Крім цього, РФ може передати своєму союзнику ракетні та підводні технології.

Тим часом розвідка Південної Кореї зазначає, що з серпня КНДР відправила РФ 70 вантажів із боєприпасами – близько 8 мільйонів одиниць, включаючи важливі для агресора 152-мм і 122-мм снаряди.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецназу.

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