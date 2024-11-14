Війська Кім Чен Ина вже беруть участь у війні в Україні: деталі від США і Південної Кореї

Ефективність військ КНДР на фронті буде залежати від інтеграції в російську армію.

Війська Північної Кореї розгорнули бойові дії разом із російською армією в Курській області. Це підтверджують розвідки Південної Кореї та США окремо одна від одної.

Про це повідомляє KBS, а також стало відомо з брифінгу в Держдепартаменті США.

Зазначається, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї 13 листопада підтвердила, що "північнокорейські війська, розгорнуті в Росії", вже беруть участь у бойових діях після завершення їхньої підготовки та поступового розгортання на полі бою.

"Північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що на сході РФ розгорнули понад 10 тисяч північнокорейських військових. Більшість із них зараз перемістилися до західної частини Курської області, "де вони почали брати участь у бойових діях із російськими військами".

"Однак успіх Росії на полі бою з використанням військ КНДР значною мірою буде продиктований тим, наскільки добре росіяни зможуть інтегрувати їх у свою армію", - наголосив політик.

З його слів, окупанти РФ навчали солдатів КНДР розчищати траншеї, працювати з артилерією, дронами та підготували до операцій на передовій. Втім, основними проблемами перебування військ КНДР на війні можуть стати мовний бар'єр, командування, управління та зв’язок.

Зауважимо, що досі Москва і Пхеньян офіційно не підтвердили відправлення північнокорейських військових до Росії.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що на територію Росії для участі у її війні проти України прибуло понад 10 тисяч солдатів із Північної Кореї. Водночас "значна кількість" перебуває у прифронтових районах.

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