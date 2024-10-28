Війська КНДР і РФ готуються до наступу в Курській області: NYT назвала терміни

Північнокорейські солдати можуть брати участь у наступі РФ на Курщині.
Ймовірно, військові Російської Федерації та Північної Кореї готуються до наступу в Курській області. Він може розпочатися вже найближчим часом.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на заступника командира 61-ї механізованої бригади підполковника Артема Холодкевича.
"Вони (українські командири – Ред.) попередили нас про напад у найближчому майбутньому. Можливо, найближчі кілька днів", – розповів він.
Крім того, один неназваний український офіцер розповів NYT, що для бійців ЗСУ вже випустили українсько-корейський розмовник, щоб закликати солдатів з КНДР здаватися в полон.
Нагадаємо, за інформацією NYT, до Курської області Росія планує перекинути 5 тисяч військових з КНДР, які, ймовірно, належать до "елітного" підрозділу.
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