Війська КНДР можуть з’явитися вже в Україні: ЗМІ проаналізували, що на це вказує

Війська КНДР / © Associated Press

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На території України зафіксували північнокорейські гармати «Коксан», що є тривожним сигналом політичної ескалації. Це може свідчити про підготовку до безпосередньої участі сухопутних військ КНДР у бойових діях на українській землі.

Про це пише ZDF.

26 березня з’явилося відео з тим, як деякі гармати типу «Коксан» транспортуються залізницею до північної частини Криму. Ці 170-міліметрові гармати вже відіграли важливу роль в атаках на українські війська в районі Курського плацдарму.

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До цього часу сухопутні війська КНДР діяли винятково в межах кордонів Росії — переважно в Курській області. Хоча північнокорейські балістичні ракети типу KN-23 іноді запускалися по українських містах, досі незрозуміло, чи ці пуски здійснювалися з території самої РФ, чи з тимчасово окупованих територій України.

«Фіксація гармат „Коксан“ на території України є тривожним сигналом політичної ескалації. Це може свідчити про підготовку до безпосередньої участі північнокорейських сухопутних військ у бойових діях на українській землі», — йдеться у повідомленні.

Загрози від гармат «Коксан»

Гармати «Коксан» мають дальність стрільби до 40 км за використання звичайних боєприпасів, і до 60 км — за використання реактивних снарядів. Тож якщо ці системи будуть розміщені в районі Запоріжжя, де вже було візуально підтверджено їхню присутність, це місто та Херсон потраплять до зони дії важкої артилерії.

Зазнається, що облоги Києва, Харкова та Маріуполя вже продемонстрували, наскільки руйнівним може бути тривалий артилерійський вогонь по великих містах.

Ознаки нової російської наступальної операції?

Україна вже неодноразово попереджала, що Росія готує масштабний весняний наступ, який може початися одночасно на кількох ділянках фронту. Поточне перекидання артилерії «Коксан» через Крим, імовірно, є частиною цих підготовчих дій.

Коли ці системи будуть розгорнуті на окупованій території України, існує висока ймовірність, що й північнокорейські війська з’являться там незабаром.

З огляду на те, що Курський плацдарм практично повністю повернутий під контроль Росії, можна припустити, що Москва планує залучити сухопутні війська КНДР вже безпосередньо на окупованих українських територіях. Переміщення гармат «Коксан» має вигляд етапу підготовки до цього кроку.

До слова, в середині березня військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський висловив думку, що військові з Північної Кореї, які разом з росіянами тиснули на ЗСУ на Курщині, можуть зайти на Сумщину.