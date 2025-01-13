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Війська КНДР на Курщині пішли на штурм: ССО знищили 18 бійців (відео)

Війська КНДР на Курщині пішли на штурм: ССО знищили 18 бійців (відео)

Полонений солдат КНДР / Ілюстративне фото

Штурм тривав від ранку до самої ночі.

Воїни Сил спеціальних операцій ЗС України відбили штурм військ Північної Кореї на Курщині. Рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою. 

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Солдати КНДР на Курщині взялися штурмувати, ССО знищили 18 бійців

Солдати КНДР на Курщині взялися штурмувати, ССО знищили 18 бійців

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Як зазначають у відомстві, під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку.

"Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе. Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. Ніхто не постраждав", – констатували бійці.

Раніше Південнокорейське розвідувальне агентство оцінило втрати КНДР на війні Росії проти України. Щонайменше 300 північнокорейських солдатів було вбито, ще близько 2700 – отримали поранення.

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