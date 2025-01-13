Війська КНДР на Курщині пішли на штурм: ССО знищили 18 бійців (відео)

Воїни Сил спеціальних операцій ЗС України відбили штурм військ Північної Кореї на Курщині. Рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Солдати КНДР на Курщині взялися штурмувати, ССО знищили 18 бійців

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Як зазначають у відомстві, під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку.

"Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе. Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. Ніхто не постраждав", – констатували бійці.

Раніше Південнокорейське розвідувальне агентство оцінило втрати КНДР на війні Росії проти України. Щонайменше 300 північнокорейських солдатів було вбито, ще близько 2700 – отримали поранення.

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