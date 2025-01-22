Війська КНДР не врятують: міністр розповів про головну слабкість Путіна

Північнокорейські військові не припиняють рух на полі бою навіть під вогнем.

Північна Корея активно допомагає Росії у її війні проти України, що стає новим фактором, який насторожує світову спільноту. КНДР постачає Росії боєприпаси та техніку, що свідчить про серйозну слабкість Путіна та виснаження його ресурсів.

Про це повідомив очільник МЗС Естонії Маргуса Тсахкни для 24 каналу.

Тсахкна підкреслив, що присутність військ Північної Кореї в Європі є стратегічною помилкою, оскільки вона розширює конфлікт, роблячи його глобальним. Вперше в історії війська КНДР наближаються до кордонів НАТО, що ставить під загрозу стабільність усього регіону. Це також змінює саму сутність російсько-українського конфлікту, перетворюючи його на набагато більш масштабну загрозу для міжнародної безпеки.

"Якщо вперше в історії привезти активні війська Північної Кореї до Європи усього за кілька сотень кілометрів від кордону НАТО та ЄС, це змінює суть цього конфлікту та цієї агресії", – сказав він.

Хоча кількість північнокорейських військових незначна, сам факт їхньої участі у бойових діях на боці Росії має привернути увагу США та Європи. Підтримка КНДР є частиною двосторонньої угоди між Північною Кореєю та Росією і може стати прецедентом для подальших кроків у ескалації конфлікту.

Нагадаємо, війська Північної Кореї, які були надіслані для допомоги Росії у війні проти України, зазнають дуже високих втрат і закінчаться до середини квітня 2025 року, якщо ситуація не зміниться.

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