Війська КНДР отримали нове завдання у війні проти України: подробиці

КНДР військові

Генеральний штаб України повідомив про небезпечну ескалацію: північнокорейські військові, дислоковані в Курській області РФ, почали безпосередньо координувати удари по Україні. Це перший офіційно зафіксований випадок, коли солдати КНДР сприяють наступальним операціям на суверенній території України.

Про це пише міністерство оборони Великобританії.

Якщо раніше основна роль військ КНДР полягала у виконанні функцій піхоти в боях на території Курської області, то тепер їхні завдання змінилися.

Як заявили в Генштабі, оператори безпілотних повітряних систем (БПЛА) з КНДР тепер активно допомагають російським силам. Зокрема, вони координують удари з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по українських позиціях у Сумській області.

Присутність північнокорейських військ у Курській області вже обійшлася Пхеньяну дуже дорого. За наявними даними, сили КНДР зазнали понад 6000 втрат у наступальних бойових операціях проти українських військ.

Це становить понад половину від загальної кількості військовослужбовців (приблизно 11 000), яких КНДР спочатку розгорнула в Курській області.

Полігон для Пхеньяна

Експерти вважають, що Пхеньян свідомо йде на такі втрати, переслідуючи власні цілі. КНДР, найімовірніше, прагне використати можливості, що надаються конфліктом, для покращення власних бойових можливостей.

По суті, Росія надала Кім Чен Ину полігон для тренування своїх солдатів та вдосконалення навичок у сучасній війні, зокрема майстерності володіння БПЛА.

Нагадаємо, на Заході тривають дискусії щодо можливих сценаріїв завершення війни в Україні. Деякі експерти припускають, що конфлікт може затягнутися ще на кілька років.

За його словами експерта, така перспектива неприємна для українців, але реалістична, адже Путін не відмовився від своїх цілей, і його потрібно перемогти.

Він також зазначив, що Європа поступово усвідомлює масштаб загрози й нарощує підтримку України, однак виробничі потужності Заходу ще не відповідають потребам сучасної війни. Раян підкреслив, що для пришвидшення перемоги Україні потрібна постійна військова й економічна допомога від союзників.