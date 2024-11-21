Війська КНДР приєдналися до десантників і вже воюють: деталі розвідки Південної Кореї

Деякі північнокорейські солдати ще проходять тактичну підготовку.
Війська Північної Кореї, які прибули до агресорки Росії, інтегровані до складу російських повітряно-десантних і морських підрозділів. Частина з них вже воює у Курській області.
Про це повідомляє видання Dong-A Ilbo з посиланням на розвідувальну службу Південної Кореї.
За даними південнокорейської розвідки, наприкінці жовтня війська КНДР були передислоковані до Курської області. У регіоні вони проходять тактичну підготовку. Зокрема, навчання з протидії дронам. Втім, деякі із солдатів Північної Кореї вже залучені до бойових дій.
"Ми вважаємо, що є жертви, оскільки війська Північної Кореї почали брати участь у передових боях", - зазначили у розвідці.
Щодо інформації про полонених військових КНДР, NIS продовжує уточнювати дані.
У Сеулі вважають, що КНДР могла відправити до Росії від 10 900 до 12 000 солдатів. Крім того, підтверджено постачання Пхеньяном додаткового озброєння до Росії. Серед переданого обладнання є самохідні артилерійські установки калібру 170 мм і реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.
Як повідомлялося раніше, Пхеньян призначив загадкового генерала керувати військами у співпраці з Росією. Це - генерал-полковник Кім Йон Бок. Він входить до десятки найвпливовіших військових діячів країни, однак про нього відомо дуже мало, що є рідкістю для військової верхівки КНДР.
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