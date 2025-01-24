Війська КНДР втрачають спроможність наступати: британська розвідка назвала втрати корейців

Підрозділи військ Північної Кореї у Курській області втратили понад третину особового складу, з них близько 1000 було вбито в ході бойових дій.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на розвіддані.

"Станом на середину січня 2025 року, війська КНДР, швидше за все, втратили приблизно 4 тисяч особового складу у наступальних бойових діях проти українських підрозділів у Курській області РФ. З них близько чверті було вбито в бою", – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зауважили, що загальна кількість втрат північнокорейців становить понад третину від 11 000 військових КНДР, які беруть участь у бойових діях на Курщині.

"Високий рівень втрат північнокорейських військових за короткий період майже напевно значно погіршив спроможність підрозділів КНДР вести наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії виштовхнути українські війська з території Курської області", – вважають британські військові аналітики.

В Міноборони Британії також зауважили, що попри значні бойові втрати, війська КНДР досягли під Курськом лише незначних тактичних успіхів. Крім того, північнокорейці "майже напевно" відчувають труднощі в оперативній сумісності з російськими підрозділами.

"Ці два угрупування [російське та північнокорейське – ред.] не мають спільної мови. Також війська КНДР майже напевно мають труднощі інтеграції в структуру російського командно-адміністративного управління", – підсумували у британській розвідці.

Нагадаємо, Північна Корея готується перекинути до РФ додаткові війська та відправити нову партію зброї. Ротація підрозділів КНДР може відбутися у квітні.

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