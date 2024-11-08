Війська КНДР вже на передовій: глава ЦПД підтвердив удар ЗСУ по північнокорейських позиціях

Війська Пхеньяну проходять навчання прямо на передовій, що робить їх уразливими для українських ударів.
Курське угруповання Сил оборони України готується до зіткнень з північнокорейськими військами. Офіційні особи в Києві підтверджують, що фіксуються поодинокі бойові зіткнення з новими союзниками Росії, а отже, почалася нова небезпечна фаза війни.
Про це пише The Washington Post.
За словами голови Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, північнокорейські війська вже розгорнуті вздовж лінії фронту в Курській області для "навчання використанню FPV-дронів у реальних бойових умовах". Але тим часом Україна вже визначила місця їхнього розташування.
"Ми знаємо, що на цих позиціях знаходяться північнокорейці й ці позиції були вражені", — додав він.
При цьому Андрій Коваленко відмовився коментувати втрати.
Нагадаємо, на аеродром Курська, ймовірно, прибули нові борти з північними корейцями. Для їх прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та зарядили його ракетами.
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