Війська КНДР вже на передовій: глава ЦПД підтвердив удар ЗСУ по північнокорейських позиціях

Війська Пхеньяну проходять навчання прямо на передовій, що робить їх уразливими для українських ударів.

Курське угруповання Сил оборони України готується до зіткнень з північнокорейськими військами. Офіційні особи в Києві підтверджують, що фіксуються поодинокі бойові зіткнення з новими союзниками Росії, а отже, почалася нова небезпечна фаза війни.

Про це пише The Washington Post.

За словами голови Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, північнокорейські війська вже розгорнуті вздовж лінії фронту в Курській області для "навчання використанню FPV-дронів у реальних бойових умовах". Але тим часом Україна вже визначила місця їхнього розташування.

"Ми знаємо, що на цих позиціях знаходяться північнокорейці й ці позиції були вражені", — додав він.

При цьому Андрій Коваленко відмовився коментувати втрати.

Нагадаємо, на аеродром Курська, ймовірно, прибули нові борти з північними корейцями. Для їх прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та зарядили його ракетами.

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