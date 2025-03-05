Війська НАТО не готові до сучасної війни: як дрони змінили старі доктрини

Альянс має визнати перевагу безпілотних систем. Вони дозволяють не тільки економити кошти, а й зберігають життя солдатів.

Збройні сили НАТО не готові вести сучасну війну з використанням великої кількості безпілотників.

Таку думку висловив полковник Вадим Сухаревський, командувач сил безпілотних систем ЗСУ в інтерв'ю Reuters.

За його словами, за три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну використання бойових дронів "перевернуло усталені доктрини війни".

"З того, що я бачу та чую, жодна армія НАТО не готова протистояти каскаду безпілотників", – наголосив Сухаревський.

Він додав, що Альянс має визнати економічну перевагу безпілотників, які часто обходяться набагато дешевше, ніж звичайна зброя, необхідна для їхнього знищення.

"Це просто елементарна математика. Скільки коштує ракета, яка збиває російський "Шахед"? І скільки коштує розгорнути корабель, літак чи систему ППО, щоб стріляти по дронах?", — зазначив Сухаревський.

Дальнобійні безпілотники можуть коштувати лише кілька тисяч доларів за найпростіші моделі-приманки, хоча ударні безпілотники типу "Шахед" оцінюються в десятки тисяч. При цьому вартість ракет-перехоплювачів для сучасних систем ППО зазвичай складає сотні та навіть мільйони у доларах США. Тому багато країн тримають лише обмежені запаси таких ракет, а саме їхнє використання є вкрай неекономічним.

З того часу, як Росія вторглася в Україну в 2022 році, відбулося значне розширення використання безпілотників. Україна заявляє, що у 2024 році вона виготовила 2,2 мільйона невеликих FPV-дронів та 100 тисяч більших, далекобійних БПЛА. Раніше Росія заявляла про плани виготовити у 2024 році 1,4 млн FPV-дронів.

"Понад 60% цілей знищуються безпілотниками. Єдине питання в тому, як розвиватиметься тактика їх використання, і, виходячи з цього, технологічний аспект", — пояснив військовий.

Російські дронові атаки з використанням одночасно понад сотні БПЛА, або так звані "рої дронів", стали звичайним явищем в Україні. Як правило, росіяни запускають одночасно ударні дрони Shahed іранської розробки та набагато дешевші дрони-"приманки", щоб виснажити ресурс української ППО.

Тому українські захисники використовують мобільні вогневі групи з кулеметами та військову авіацію, щоб ефективніше збивати дрони та економити дорогоцінний запас ракет ППО. Також ведеться робота над відпрацюванням інших способів, у тому числі з використанням FPV-перехоплювачів та лазерної зброї.

Україна вже провела випробування лазерної зброї для збивання дронів, але коли ця зброя зможе проявити себе в бойових умовах, наразі невідомо.

За словами Сухаревського, бойові підрозділи Сил безпілотних систем вже використовують так званий безпілотник-матку, який несе два FPV-дрони на відстань до 70 км перед тим, як випустити їх. При цьому матка одночасно діє як ретранслятор зв'язку з FPV.

Окрім дронів у небі українські війська використовують на фронті тисячі безпілотних наземних транспортних засобів. А це означає, що для відправлення в небезпечні райони для логістики чи ведення бою потрібно менше солдатів.

"Якби не безпілотники, все було б набагато гірше. Безпілотники — це те, що дозволяє нам давати асиметричну відповідь, коли ворог більший, сильніший і атакує", — сказав командувач Силами безпілотних систем.

Нагадаємо, авіаційний експерт упевнений, що українські безпілотники мають великий потенціал. Анатолій Храпчинський вважає, що Україна могла б об'єднати зусилля з виробництва дронів із Європою.

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