Війська НАТО уже б "викинули росіян з України": адмірал сказав, що заважає

Роб Бауер не вважає неможливою участь військ НАТО у війні, однак у такому разі блок "ризикує як альянс".

Війська НАТО вже б викинули російську армію з України, якби РФ не мала ядерної зброї.

Про це голова військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер сказав під час Празького оборонного саміту.

"Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні і викинули б їх. Але в них є ядерна зброя", – сказав Бауер.

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Він додав, що в цьому полягає відмінність між війнами в Україні та Афганістані.

Адмірал наголосив водночас, що не вважає неможливою участь військ НАТО у війні проти Росії, однак у такому разі блок "ризикує як альянс". Голова військового комітету додав, що такий крок є політичним питанням, а не військовим.

"Вже потім усі кажуть, що червона лінія не була червоною лінією, тож чому ми не дали ту зброю раніше? Але якщо ви дивитеся на проблему в майбутньому – коли стоїть питання і ви необов’язково розумієте наслідки – тоді це набагато складніше", – пояснив Бауер.

До слова, Бауер також заявляв, що будь-яка мирна угода, укладена новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка дозволить президенту РФ Володимиру Путіну заявити про свою перемогу в Україні, зашкодить інтересам Сполучених Штатів.

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