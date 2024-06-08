Війська НАТО в Україні: Шольц жорстко відповів на пропозицію Макрона

У відповідь на слова президента Франції Еммануеля Макрона про намір відправити у зону бойових дій військових інструкторів, канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко окреслив свою позицію і наголосив, що ФРН продовжуватиме запобігати ескалації війни.

Про це повідомляє ntv.

"В Україні не буде солдатів з нашої країни, а також з НАТО", - сказав Шольц під час виступу на передвиборчому заході партії СДПН у Дуйсбурзі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що прагне остаточно сформувати коаліцію країн, готових направити в Україну інструкторів найближчим часом. Він додав, що кілька партнерів вже дали свою згоду.

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