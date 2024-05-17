Війська НАТО в Україні: все почнеться із першими польотами F-16 – ексголова СБУ

Зусилля України та НАТО потрібно починати з конкретних спільних бойових операцій, а не виключно у вигляді конференцій, зустрічей чи розмов.

Спільне з військовими НАТО тренування українських військових і патрулювання українського неба може стати передумовою для подальших бойових операцій разом з військами західних країн.

Таку думку висловив колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в коментарі телеканалу "Еспресо".

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"Разом з натівськими партнерами ми працюємо, щоб все ж таки розпочалося спільне навчання наших військових, особливо тих, кого мобілізують і готують для ЗСУ, причому на території України. Це швидше, дешевше і ефективніше для нас та потреб Збройних Сил. Також ми серйозно працюємо над тим, щоб розпочалися спільні патрулювання українського неба, бодай на західному кордоні України. Йдеться про спільний можливий захист енергетичних та цивільних об'єктів хоча б уздовж західного кордону України", - зауважив він.

За словами Наливайченка, спільні зусилля України та НАТО потрібно починати з конкретних спільних бойових операцій, а не виключно у вигляді конференцій, зустрічей чи розмов.

"Це спільна протиповітряна оборона на прилеглих територіях України і все, що стосується українського неба. Так, як розуміє це українська сторона, все будемо починати з першого застосування F-16, перших двох-трьох ескадрилій і їхнього посилення можливою технікою, радарами тощо країн-членів НАТО, наших партнерів", - заявив він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун у четвер, 16 травня, назвав розгортання інструкторів НАТО в Україні неминучим.

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