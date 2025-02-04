Війська КНДР відступили з Курської області: деталі розвідки Південної Кореї

Війська Північної Кореї, які воювали з російськими військами в боях проти України, відступили з Курської області через значні втрати. Наразі вони не беруть участі у бойових діях.

Про це повідомила розвідка Південної Кореї, повідомляє видання Yonhap News.

Зазначається, що Сеул оприлюднив розвідувальні дані, які підтверджують, що солдати КНДР були відкликані з лінії фронту. Це сталось в середині січня. Ймовірна причина таких дій - великі втрати.

"Від середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях", - заявили в Південній Кореї.

За оцінками, Пхеньян відправив близько 11 тис. військовослужбовців на підтримку Росії в її війні проти України. З них, як вважають, 300 були вбиті, а ще близько 2700 поранені, повідомило південнокорейське агентство.

Як повідомлялося, війська Північної Кореї вивели з лінії фронту на Курщині. За даними New York Times, в ід моменту прибуття на поле бою солдати КНДР були залишені напризволяще. П росуваючись з невеликою кількістю бронетехніки, вони рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступи.

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