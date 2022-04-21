Війська РФ частково блокують Харків і руйнують артилерією - Генштаб

Триває часткове блокування військами РФ міста Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.

Утім, загалом на Слобожанщині воєнна бстановка суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 21 квітня.

"На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, 21 квітня українські захисники збили російський літак Су-34 на Ізюмському напрямку в Харківській області.

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