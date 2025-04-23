Війська РФ далі просуваються на Курщині, ЗСУ атакують в Бєлгородській області: деталі ISW

Курськ. / © Associated Press

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Війська агресорки Росії нещодавно просунулися в Курській та в Бєлгородській областях. На території РФ тривають бої.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 22 квітня показують, що російські сили нещодавно просунулися вздовж шосе 38H-609 Суджа-Гуєво на південь від Олешні.

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Російські джерела стверджували, що нібито їхні військові захопили монастир Святого Миколая на південний захід від Гуєво, що поблизу міжнародного кордону, після того, як ЗСУ нібито використали Великоднє перемир’я проти 20 квітня, щоб відновити позиції в монастирі. Втім, в ISW цих заяв не підтверджують.

Аналітики пишуть, що пов’язаний із Кремлем російський мілблогер стверджував, що гора Фрагор є спірною «сірою зоною». Окупаційна армія РФ заявила, мовляв, українські війська підірвали будівлі в монастирі, але мілблогери стверджували, що росіяни провели FAB-1500 або удар плануючою бомбою ФАБ-3000 по позиціях ЗСУ у монастирі.

Щодо Бєлгородської області, то російські мілблогери стверджували, нібито українські сили безуспішно атакували поблизу Попівки та Демидівки. Також, за їхньою інформацією, українські війська утримують позиції на околицях Попівки.

Нагадаємо, аналітики France 24 назвали цинічну мету диктатора РФ Володимира Путіна під час кривавого удару по Сумах. На думку аналітиків, Москва намагається показати перевагу на фронті, щоб схилити адміністрацію США до поступок.

Дата публікації 07:55, 15.04.25 Російський Курськ вночі зазнав масованої атаки дронів