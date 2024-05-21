Війська РФ готуються до осінньо-зимової кампанії наступу: додасться ще один напрямок – експерт

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан наголосив, що наступальна операція окупаційних військ Росії триває. Проте ворог зараз готує осінньо-зимову кампанію.

Про це він розповів інтерв'ю OBOZ.UA.

"Щодо реальних наступальних дій, то Росія зараз готує осінньо-зимову кампанію, збирає сили та засоби, в них іде підготовка частин у тилу, за Уралом. Мета – продовжити виконувати завдання, на яких вони зупиняться протягом літньої кампанії. Найімовірніше, цілі будуть ті самі – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Можливо, додасться Запорізький напрямок", - пояснив експерт.

За його словами, окупанти намагаються розтягнути лінію фронту й розосередити сили ЗСУ. Проте окупанти також йдуть на те, щоб відвернути частину своїх військ.

"Але невелику частину. Це не сотні тисяч. Це півтора-два десятки тисяч росіян, які намагаються десь наступати. Проте вони зв'язують наші резерви. І у нас військ менше, ніж у росіян. А якщо так, вони користуватимуться саме таким прийомом – розтягуванням військ за напрямками", - зауважив Світан.

Полковник ЗСУ в запасі також додав, що зараз окупанти просто вперлися в нашу лінію оборони на Донбасі та намагаються її продавити. Цього не виходить, бо там велика щільність військ. Тому вони створюють локальні зіткнення в інших місцях, щоб видавити туди наші сили.

"Частково їм це вдається. Наприклад, 92-гу бригаду було перекинуто з-під Часового Яру під Харків. Такого вони хочуть досягти по всій лінії фронту. Але це не новий наступ, не якісь нові операції. Це ті самі, тільки з іншою інтенсивністю", - резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, Світан розповів про загрозу наступу РФ на Сумщині.

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