- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 285
- Час на прочитання
- 1 хв
Війська РФ на сході України: DeepState оновив дані
Ворог просунувся у Серебрянському лісництві на Луганщині та біля Никанорівки на Донеччині.
Війська РФ просунулися на сході України: у Серебрянському лісництві та біля Никанорівки.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
«Мапу оновлено. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (територія Луганської області) та біля Никанорівки (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення біля Толстого (село в Комарській сільській територіальній громаді Волноваського району Донецької області)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони України другий день поспіль контратакують і мають успіхи на Куп’янському напрямку.