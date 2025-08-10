ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Війська РФ на сході України: DeepState оновив дані

Ворог просунувся у Серебрянському лісництві на Луганщині та біля Никанорівки на Донеччині.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські військові

Російські військові / © Укрінформ

Війська РФ просунулися на сході України: у Серебрянському лісництві та біля Никанорівки.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (територія Луганської області) та біля Никанорівки (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення біля Толстого (село в Комарській сільській територіальній громаді Волноваського району Донецької області)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України другий день поспіль контратакують і мають успіхи на Куп’янському напрямку.

