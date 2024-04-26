Війська РФ намагаються захопити якнайбільше територій України до прибуття допомоги від США – ISW

Аналітики вказують на реальну загрозу захоплення ворогом Часового Яру, але, можливо, це буде не швидко.

Російські війська намагаються захопити якнайбільше території до прибуття до України військової допомоги від США. Окупанти спробують наступати у напрямку Авдіївки, бо цей район дає більше можливостей для швидшого досягнення тактичних успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що війська РФ у районі Авдіївки залишаються приблизно за 30 км від заявленої ними оперативної цілі в Покровську і приблизно за 17 км від відносно великих сіл на схід від Покровська.

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Експерти ISW спостерігають більший тиск російської армії на Часів Яр. Ворожі війська, які перебувають нині на східній околиці Часового Яру, активізували зусилля щодо захоплення міста від березня. Вони справді становлять реальну загрозу захоплення Часового Яру, однак, можливо, не зможуть зробити це швидко.

Як пояснили аналітики, ворожа наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває росіянами найближчі перспективи для суттєвого просування в оперативному плані. Захоплення міста може дозволити окупантам розпочати наступні операції щодо міст, які утворюють значний оборонний пояс України на Донеччині.

Зазначається, що російські війська, ймовірно, намагаються захопити якнайбільше територій до прибуття безпекової допомоги від США, яка значно покращить українські оборонні можливості найближчими тижнями.

В Інституті вважають, що російські загарбники намагатимуться наступати у напрямку Авдіївки, адже цей район надає більше можливостей для швидшого досягнення тактичних успіхів, незважаючи на відносну оперативну несуттєвість цих досягнень.

Нагадаємо, в Пентагоні повідомили, що США вже почали постачати до України боєприпаси, які є найбільш нагальною потребою для ЗСУ.

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