Російські війська протягом 19 лютого продовжували наступальні дії в Курській області. Втім, вони не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наголошують, що військові РФ продовжували наземні атаки на північний захід від Суджі - в районі Свердлікова, на північ від Суджі - в районі Погребків і на південний схід від Суджі - в районі Гуєвого. Своєю чергою, українські сили контратакували поблизу Свердлікова, інформують р осійські джерела.

В ISW не підтверджують заяв РФ про те, що нібито їхня армія просунулися приблизно на 1,2 км біля Лебедівки, у невизначених районах уздовж річки Локня, а також - поблизу Свердлікова.

Зазначається, що напередодні "фюрер" РФ Володимир Путін заявив, що нібито підрозділи російської 810-ї окремої морської піхотної бригади перетнули міжнародний кордон Курської області та України. Втім, у країнські офіційні особи спростували цю заяву та повідомили, що ЗСУ відбили російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися перетнути міжнародний кордон. Зокрема, у напрямку Миколаїв-Дарино-Журавка. Окрім того, р ечник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що прикордонники не бачать жодних спроб росіян прорватися через український кордон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Північна Корея знову перекине кілька тисяч солдатів до Курської області. Ймовірно, це буде дві-три тисячі військових.

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