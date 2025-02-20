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Війська РФ наступають на Курщині, але держкордон України вони не перетнули: деталі ISW

Війська РФ наступають на Курщині, але держкордон України вони не перетнули: деталі ISW

Російська армія. / Фото: Associated Press

Українська армія провела контратаки.

Російські війська протягом 19 лютого продовжували наступальні дії в Курській області. Втім, вони не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наголошують, що військові РФ продовжували наземні атаки на північний захід від Суджі - в районі Свердлікова, на північ від Суджі - в районі Погребків і на південний схід від Суджі - в районі Гуєвого. Своєю чергою, українські сили контратакували поблизу Свердлікова, інформують російські джерела.

В ISW не підтверджують заяв РФ про те, що нібито їхня армія просунулися приблизно на 1,2 км біля Лебедівки, у невизначених районах уздовж річки Локня, а також - поблизу Свердлікова.

Зазначається, що напередодні "фюрер" РФ Володимир Путін заявив, що нібито підрозділи російської 810-ї окремої морської піхотної бригади перетнули міжнародний кордон Курської області та України. Втім, українські офіційні особи спростували цю заяву та повідомили, що ЗСУ відбили російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися перетнути міжнародний кордон. Зокрема, у напрямку Миколаїв-Дарино-Журавка. Окрім того, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що прикордонники не бачать жодних спроб росіян прорватися через український кордон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Північна Корея знову перекине кілька тисяч солдатів до Курської областіЙмовірно, це буде дві-три тисячі військових.

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