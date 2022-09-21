Війська РФ не припиняють атакувати Миколаївщину: як минула доба в області

Російська Федерація не припиняє завдавати ударів по Миколаївській області.

Протягом минулої доби, 20 вересня, від атак окупаційних військ потерпали Миколаївський і Баштанський райони.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі 20 вересня росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в селі Шевченкове, а також по селищу Первомайське. Внаслідок атаки на село Білозірка зазнала поранень одна людина. Крім того, армія РФ спрямувала два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один - вдалося збити, другий завдав самоліквідаційний удар по узбережжю. Постраждалих немає, наголошують в ОВА.

У ніч проти 21 вересня зафіксовано ворожі обстріли касетними снарядами південної та північної околиць селп Парутине Куцурубської громади.

У Баштанському районі внаслідок обстрілу села Явкіно пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок атаки в деяких населених пунктах відсутнє постачання електрики. За інформацією ОК "Південь", ворог вдарив по Баштанському району двома реактивними снарядами залпового вогню "Смерч".

Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування Березнегуватської громади. Ворожих обстрілів зазнали село Мурахівка та селище Березнегувате. У районі Мурахівки присічено спробу повітряної розвідки окупантів, збито два "Орлани-10".

В ОВА наголошують, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, розпочалася 210 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 10 ділянках на Донеччині та помотлошили ворожі підрозділи на Запоріжжі. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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