Війська РФ не пускають на окуповані території гуманітарні вантажі - мер Енергодара

Окупанти намагаються ставити якісь умови для ввезення на тимчасову окуповану територію, але місцевій владі вдається відправляти 2-3 автобуси і інший транспорт для того, щоб невеличкими партіями відправляти і продукти харчування, і ліки, і засоби гігієни, і дитяче харчування.

Російські війська не пускають гуманітарні вантажі на тимчасово загарбані території Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Окупанти намагаються ставити якісь умови для ввезення на тимчасову окуповану територію, але нам вдається відправляти 2-3 автобуси і інший транспорт для того, щоб невеличкими партіями відправляти і продукти харчування, і ліки, і засоби гігієни, і дитяче харчування", - сказав він.

Орлов запевнив, що найменш захищені верстви населення влада намагається забезпечити всім необхідним.

До продуктового набору входять каші, олія, продукти, якими тиждень, або більше, родина може харчуватися.

Нагадаємо, група російських вертольотів К-52 вранці 1 вересня завдала ударів по житлових кварталах Енергодара у Запорізькій області.

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