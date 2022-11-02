Війська РФ обстріляли Миколаївщину касетними снарядами: поранено людину, є руйнування

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Миколаївську область, де минулої доби, 1 листопада, у результаті чого поранено людину.

Про це вранці 2 листопада повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Так, під обстріл росіян потрапила Шевченківська громада. Там о 12:10 війська РФ обстріляли сільськогосподарське підприємство. Постраждалих, на щастя, немає.

Вдень 1 листопада також окупанти вдарили по двох населених пунктах Галицинівської громади. Внаслідок обстрілу касетними снарядами в одному з пунктів людина отримала поранення.

Вранці, 2 листопада, о 06:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади. Постраждалих немає.

У Баштанському районі під обстрілами РФ була Широківська громада, де від влучання боєприпасів та їхніх уламків загорівся будинок. Також влучання були в раніше зруйновані будівлі. Постраждалих немає.

Тривають обстріли

Березнегуватську громаду також продовжують обстрілювати окупанти. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни поцілили ракетами С-300 просто у житлові будинки, гуртожитки та університет Миколаєва. У місті пошкоджено низку цивільних об'єктів. Крім того, загинула одна жінка.

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