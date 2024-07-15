Війська РФ перегруповуються на Харківському напрямку: аналітики розкрили задум окупантів

Загарбники планують поновити наступальні дії.
Російське військове командування здійснює перегрупування військ для продовження наступальних дій на Харківському напрямку.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Російське військове командування перекинуло сили для ведення наступальних дій у районі Глибокого Харківської області. В районі Вовчанська окупанти готують до подальших наступальних дій десантно-штурмові групи.
Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, показали, що елементи чеченського 204-го полку спецназу "Ахмат" завдають ударів по українським силам у північно-західному Вовчанську, вказуючи на те, що українські війська повернули собі деякі позиції в цьому районі. Українське джерело повідомило, що українські сили відкинули окупантів від Сотницького Козачка.
Наразі ISW не може підтвердити цю інформацію.
В українському оперативно-тактичному угрупованні "Харків" повідомили, що російське військове командування перекинуло окупантів для ведення наступальних дій у районі Глибокого. Там додали, що в районі Вовчанська російські війська готують до подальших наступальних дій десантно-штурмові групи.
Російський військовий блогер стверджував, що Північне угруповання військ РФ, яке відповідає за наступ на Харківському напрямку, налічує лише 30-70 тисяч військовослужбовців, яких недостатньо для повноцінного прориву української оборони на глибину 40 км.
Нагадаємо, російська окупаційна армія перекидає особовий склад з Херсонської області на Харківський напрямок. Про це повідомив Центр національного спротиву.
"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок", — йдеться у повідомленні.
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