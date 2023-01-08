Війська РФ під час "різдвяного перемир'я" обстріляли місію ООН на Запоріжжі

Під обстріл окупантів потрапила місія ООН, яка везла гуманітарну допомогу до прифронтового міста.

Російські окупаційні війська 7 січня, попри оголошене диктатором РФ Володимиром Путіним "різдвяне перемир’я", обстріляли гуманітарну місію ООН, яка везла допомогу до прифронтового міста Оріхів Запорізької області.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону.

Старух наголосив, що росіяни продовжують порушувати правила ведення війни, заявлену "домовленість" та бити по громадах.

"Попри обіцянки ворога припинити вогонь на свято, місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів, потрапила під обстріл. Окупант продовжує нехтувати правилами ведення війни та гатить по громадах", - заявив Старух.

Зазначається, що в складі місії також була координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

За словами Старуха, прифронтовий Оріхів регулярно потерпає від обстрілів окупантів. Очільник регіону назвав Росію "православним талібаном", який нехтує всіма правилами людського співіснування.

"Росія - "православний талібан", який не розуміє щось святе та нехтує всіма правилами людського співіснування", - підсумував він.

Як Росія оголосила "різдвяне перемир’я" і сама порушила його

Російський диктатор Володимир Путін, який і розпочав широкомасштабну війну проти України, 5 січня 2023 року наказав своїм військовим припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін в Україні на Різдво. У Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню на свята.

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"Припинення вогню в Україні", за версією російського Міноборони, мало тривати від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Втім, росіяни знехтували цим, традиційно, і очікувано звинуватили Україну у недотриманні режиму "припинення вогню" на Різдво.

У Генштабі заявили, що 7 січня, під час оголошеного Кремлем так званого “режиму припинення вогню”, російські окупанти продовжували обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Росія, обстрілами позицій українських військових під час їхнього "різдвяного перемир'я", вкотре показала світу свою брехливу сутність.

Лише Гуляйполе на Запоріжжі окупанти обстріляли протягом дії "перемир’я" 220 разів.

У Запоріжжі пізно увечері 7 січня під час так званого путінського "перемир'я" було чути звуки вибухів.

Українські влада та експерти попереджали, що це "припинення вогню" необхідне ворогу лише для перепочинку у війні та перегрупування сил.

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