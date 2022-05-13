Війська РФ "під дулом автомата" вивозять жителів Попасної на непідконтрольні Україні території - Денісова

Війська РФ "під дулом автомата" вивозять жителів Попасної на непідконтрольні Україні території - Денісова

Російські окупаційні війська під дулами автоматів вивозять мешканців захопленого міста Попасна Луганської області до непідконтрольних Уряду України Первомайська і Стаханова.

Російські окупаційні війська під дулами автоматів вивозять мешканців захопленого міста Попасна Луганської області до непідконтрольних Уряду України Первомайська і Стаханова.

Запеклі бої за Попасну тривали впродовж двох місяців. Наразі у місті, яке з 8 травня перебуває під контролем російських сил, не залишилося жодного вцілілого будинку.

Про це уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

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"На момент російської окупації в місті перебувало півтори тисячі мирних мешканців, які не захотіли виїжджати з Попасної. Окупанти відшукують людей в укриттях і під дулом автомата вивозять їх у Первомайськ і Стаханов, які вже 8 років окуповані", - зазначила вона.

За словами Денісової, такі дії є порушенням статті 49 Женевської конвенції про поводження із цивільним населенням (1949 р.) та статті 85 Додаткового протоколу № 1 до Женевських конвенцій (1977 р.). Цими документами заборонений будь-який вид переміщення осіб із окупованої території.

"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - резюмувала вона.

У Луганській області ворожа піхота спробувала вкотре штурмувати Рубіжне й Попасну

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