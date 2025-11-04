Війська РФ підбираються до Покровська: в ISW оцінили, чи опинилося місто під реальною загрозою (мапи)

Покровськ / © Associated Press

Російські війська продовжують просуватися в напрямку Покровська Донецької області. Схоже, окупанти почуваються все впевненіше в самому місті.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи за 3 листопада свідчать про те, що деякі підрозділи росіян нещодавно просунулися в південній частині Мирнограда, що розташований на схід від Покровська, а також - у східному Родинському, що на північ від Покровська.

Аналітики наводять заяву українського офіцера про те, що російські війська продовжують спроби глибше проникнути до Покровська і намагаються встановити спостережні пости та зосередити особовий склад у місті. Крім того, окупанти намагаються встановити оборону в невизначених районах Покровська.

Джерело, яке, як повідомляється, пов'язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що війська РФ продовжують проникати до Покровська з району Звірове-Шевченко-Новопавлівка, накопичуються на північно-східній околиці міста - поблизу Рівного та на північній околиці.

Окрім того, загарбники починають створювати передові спостережні пости та позиції операторів безпілотників, оскільки окупанти накопичують достатню кількість живої сили в Покровську та «розміщуються» на цих позиціях.

Своєю чергою, українські сили продовжують оборонні зусилля та контратаки на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи за 3 листопада свідчать про те, що українські оборонці нещодавно просунулися у східному Родинському - районі, де раніше російські джерела заявляли про свою присутність.

Крім того, 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що Сили оборони «створили можливості» для поповнення запасів та підсилення військ на Покровському напрямку протягом останніх кількох днів. Зазначається, що вони перешкодили російським військам подальшому просуванню у північному Покровську та перерізанню автомагістралі H-32 Покровськ-Мирноград.

Бої під Покровськом. Мапа ISW.

Бої під Покровськом. Мапа ISW.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові посилюють тиск на Добропільському виступі та стримують наступ РФ на Покровськ. З його слів, звільнено 188 км² території.

Тим часом військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що наразі у Покровську тривають запеклі бої. Він закликав не поширювати маніпулятивні карти та чутки про нібито повне захоплення міста, адже наразі триває боротьба за “сіру зону”, де жодна зі сторін не має стабільної логістики.