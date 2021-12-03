Війська РФ почали новий етап бойової підготовки в ОРДЛО, - українська розвідка

Окупанти проводять інтенсивну підготовку до обстрілів українських позицій з артилерії та мінометів.

Українська розвідка повідомляє, що російські війська та бойовики на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО) з 1 грудня розпочали новий період оперативної та бойової підготовки.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У рамках зазначеного окупантами проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності. Водночас на окремих напрямках противник здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій Об’єднаних сил", - йдеться у повідомломленні.

У розвідці додають, що виконання заходів тижня бойової готовності та ротація в оперативному угрупованні військ РФ контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії.

Нагадаємо, за даними Міноборони, Росія стягнула понад 94 тисячі військових до кордонів України та окупованих територій. Українські військові розглядають можливість нового нападу Росії, який, найімовірніше, може припасти на кінець січня.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

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