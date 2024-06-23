Російські війська зосереджують свої удари в напрямку Часового Яру, оскільки місто розташовано на панівній висоті.

Російські війська продовжують атакувати Часів Яр у Донецькій області. Окупанти мають незначні успіхи.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські сили нещодавно просунулися в межах східного Часового Яру на тлі продовження наземних атак у цьому районі 22 червня.

Російські мілблогери також стверджували, що українські війська почали відступати з мікрорайону Канал і що російські сили перетнули невизначену ділянку каналу Сіверський Донець-Донбас. Однак ISW не знайшло підтвердження цих заяв.

Російські війська також продовжували наземні атаки на північ від Часового Яру поблизу Григорівки, на схід від міста біля Іванівського і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Повідомляється, що підрозділи російської добровольчої бригади "Север-В" та 88-ї добровольчої бригади "Еспаньйола" (обидві — Російського добровольчого корпусу) продовжують діяти поблизу Часового Яру.

Нагадаємо, Deep State оприлюднив оновлену мапу бойових дій та повідомив, що окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру. Також, за їхньою інформацією, ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському.

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