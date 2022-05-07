Війська РФ продовжують обладнувати позиції в Курській області - Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на північному кордоні з Росією.
У суботу, 7 квітня, зафіксовано посилення українсько-російського кордону на Сіверському напрямку.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
На Сіверському напрямку визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях.
У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій.
Нагадаємо, що окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
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