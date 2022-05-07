Війська РФ продовжують обладнувати позиції в Курській області - Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на північному кордоні з Росією.

У суботу, 7 квітня, зафіксовано посилення українсько-російського кордону на Сіверському напрямку.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях.

У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій.

Нагадаємо, що окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.