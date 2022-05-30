Війська РФ продовжують підготовку до наступу та вивчають шляхи висування – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що відбувається на фронті протягом 96-го дня повномасштабної війни.

Так, на Слобожанському напрямку війська РФ продовжують підготовку до наступу. Зокрема, ворог вивчає імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Росії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 30 травня.

Аби зменшити наступальний потенціал українських захисників росіяни здійснюють вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

Також у Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку окупанти не проводили активних дій протягом останньої доби.

"Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій українських підрозділів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни завантажили судно рулонною сталлю. Вони планують вивезти награбований вантаж до Росії.

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