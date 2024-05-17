Війська РФ просунулись на Харківщині, ЗСУ вибили їх з певних позицій – ISW

Ворог нещодавно захопив Лук'янці та просунувся ближче до Липців.

Російські війська нещодавно просунулися на Харківщині поблизу Липців та Вовчанська, тиснуть в районі Донецька. ЗСУ витіснили окупантів із позицій біля Кислівки на південний схід від Куп'янська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські загарбники нещодавно захопили Лук'янці (на північний схід від Липців) і просунулися ближче до Липців на тлі наступальних операцій у цьому районі 16 травня.

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Опубліковані 16 травня геолокаційні кадри демонструють, що війська РФ просунулися ближче до Липців з північного сходу.

Російські джерела стверджували, що окупанти просунулися на глибину до 1,2 км поблизу південної околиці Глибокого (на північ від Липців), однак аналітики ISW ще не бачили відповідних доказів.

Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Липців у районі Пильної, Лук'янців, Глибокого та поблизу самих Липців.

Ворог нещодавно просунувся в північній частині Вовчанська та продовжив наступ у цьому районі 16 травня.

Геолокаційні кадри за 16 травня свідчать, що загарбники просунулися до вул. Тараса Шевченка та вздовж вул. Короленка на півночі Вовчанська, захопили в місті центральну районну лікарню.

Геолокаційні кадри також показують, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів у північно-східній Стариці (на захід від Вовчанська на західному березі річки Сіверський Донець).

Як стверджують російські джерела, окупанти просунулися до Вовчанська на 3 км та наближаються до Вовчанського кладовища на північному сході міста та Агрегатного заводу в центрі населеного пункту.

У Генштабі ЗСУ інформували, що війська РФ продовжували наступ у районі Стариці, Плетенівки та Вовчанська.

Аналітики зазначають, що обмежена бойова потужність, яку Росія наразі виділила для наступальних операцій на півночі Харківщини, можливо, вже погіршилася.

"Схоже, що російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харкова до того, як вони завершили доведення Північного угруповання військ до заявленої запланованої кінцевої чисельності, і їм може не вистачити боєздатних сил для досягнення своїх оперативних цілей у Харківській області", – оцінюють в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ ввечері 16 травня, українські війська відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ на Харківщині. Окупанти намагаються прорвати оборону на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Ситуація у Вовчанськ контрольована.

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