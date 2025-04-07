- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 788
- Час на прочитання
- 1 хв
Війська РФ просунулися у Сумській та Курській областях: деталі ISW
Окупанти зберігають інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів.
Російські війська нещодавно просунулися в Курській та Сумській областях на тлі продовження бойових дій на українсько-російському кордоні.
Про це йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 квітня, вказують на те, що військові РФ нещодавно просунулися в північно-східному Гуєво Курської області, а також - у південній Басівці Сумської області.
Аналітики зауважують, що напередодні Міністерство оборони Росії заявило, що їхня армія захопила Басівку. Своєю чергою, російські джерела стверджували, що росіяни просунулися в бік Юнаківки Сумської області. Втім, в ISW не можуть підтвердити жодну з цих заяв.
Зазначається: 6 квітня речник українського Сіверського угруповання військ Вадим Мисник повідомив, що окупанти зберігають інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. З його слів, загарбники переміщують особовий склад впритул до північного кордону України з Росією, але немає жодних ознак того, що російські сили створюють у цьому районі “потужне” угруповання сил.
Окрім того, Мисник заявив, що російське військове командування використовує сили спеціального призначення для проведення диверсійно-розвідувальних завдань, а також використовувати вороже транспортне матеріально-технічне забезпечення для швидкого перекидання сил до цього району.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку. Росіяни застосовують бронетехніку, щоб просуватися, але їм це не вдається.