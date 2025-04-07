Війська РФ просунулися у Сумській та Курській областях: деталі ISW

Курська область. / © ТСН.ua

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Російські війська нещодавно просунулися в Курській та Сумській областях на тлі продовження бойових дій на українсько-російському кордоні.

Про це йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 квітня, вказують на те, що військові РФ нещодавно просунулися в північно-східному Гуєво Курської області, а також - у південній Басівці Сумської області.

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Аналітики зауважують, що напередодні Міністерство оборони Росії заявило, що їхня армія захопила Басівку. Своєю чергою, російські джерела стверджували, що росіяни просунулися в бік Юнаківки Сумської області. Втім, в ISW не можуть підтвердити жодну з цих заяв.

Зазначається: 6 квітня речник українського Сіверського угруповання військ Вадим Мисник повідомив, що окупанти зберігають інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. З його слів, загарбники переміщують особовий склад впритул до північного кордону України з Росією, але немає жодних ознак того, що російські сили створюють у цьому районі “потужне” угруповання сил.

Окрім того, Мисник заявив, що російське військове командування використовує сили спеціального призначення для проведення диверсійно-розвідувальних завдань, а також використовувати вороже транспортне матеріально-технічне забезпечення для швидкого перекидання сил до цього району.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку. Росіяни застосовують бронетехніку, щоб просуватися, але їм це не вдається.

Дата публікації 23:11, 05.04.25 Кількість переглядів 45 Як Росія фабрикує фейки про «оточення» українських військових: аналіз відео