Війська РФ просунулися у двох областях: що там відбувається

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Реклама

Армія Росії просунулася біля сіл Степове та Вербове у Дніпропетровській області та в районі населеного пункту Новогригорівка Запорізької області.

Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

Раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку російське військове командування доручає піднімати прапори для створення видимості чисельної переваги над ЗСУ.

Реклама

Речник української бригади, яка діє на харківському напрямку, заявив, що російські війська в останні тижні посилили артилерійські та керовані авіаційні бомбардування, а також наземні штурми в цьому районі. Вони випробовують використання броньованих бойових машин для швидкого перевезення піхоти через відкриті місцевості.