Війська РФ просуваються в Курській області, а ворожі ДРГ діють на кордоні: деталі ISW

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 21 лютого показують, що вони мають успіхи в південній частині Свердлікового.

Про це повідомляється у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що армія РФ продовжувала наступати на північний захід від Суджі - в районі Погребків, Лебедєвки, Нікольського, Миколаєво-Дар'їно та Свердлікового, а також на південь від Суджі - в районі Гуєво. Крім того, російське джерело ISW стверджувало, що Сили оборони України контратакували поблизу Свердлікова та Гуєвого.

Американські аналітики наголошують, що, за словами речника Північного угруповання військ ЗСУ полковника Вадима Мисника, невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують діяти на міжнародному кордоні в районі Курської області, але ЗСУ дають відсіч цим групам.

Крім того, 21 лютого в українському ГУР повідомили, що у січні 2025-го цивільні росіяни надіслали на 29% більше запитів (імовірно, ніж у грудні 2024 року, щоб знайти родичів, які діють у Курській області), до української ініціативи "Хочу знайти", яка ідентифікує загиблих і полонених військових РФ.

Як повідомлялося, у ЗСУ розповіли про ліквідацію підрозділів КНДР на Курщині. Зазначається. що північнокорейські військові добре орієнтуються на місцевості, переважно не використовують техніку.

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