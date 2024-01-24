Війська РФ шукають шляхи виходи з позиційної війни: що вигадує ворог – ISW

Окупанти не в змозі зосередитися в достатній для прориву кількості через українські лінії, адже ЗСУ завдають ударів по всіх зосередженнях ворога, які перевищують один батальйон.

Російські війська шукають шляхи виходу з позиційної війни і задля цього намагаються компенсувати удари українських безпілотників та атаки по тилу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Відомий воєнний блогер з РФ заявив 23 січня, що російським військам потрібно з’ясувати, як вийти з позиційної війни, але вони не в змозі зосередитися в кількості, достатній для прориву через українські лінії. Усе тому, що ЗСУ завдають ударів по всіх зосередженнях російських сил, які перевищують один батальйон.

Як окупанти намагаються вийти з позиційної війни

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Блогер стверджує, що українські війська цілять по зосередженнях російських сил навіть у ближніх тилових районах. Він також повідомив, що українські бійці все ще обстрілюють невеликі російські групи з однієї-двох піхотних рот за підтримки 10 бронемашин за допомогою ударів безпілотників, не даючи окупантам досягти передових оборонних рубежів ЗСУ. Мілблогер поскаржився, що єдиним рішенням загарбників наразі було атакувати 10-20 піхотинцями з підтримкою бронетехніки на "екстремальній" відстані позаду піхоти.

Пов’язаний із Кремлем воєнний блогер погодився зі своїм колегою і заявив, що українські технологічні досягнення ускладнили російським військам концентрацію кількох дивізій у окремій географічній зоні без того, щоб ЗСУ помітили концентрацію сил.

Блогер наголосив, що російським силам необхідно як отримати непряму вогневу перевагу над українськими військами, так і переглянути своє командування і управління, щоб вийти з позиційної війни. Мілблогер також вказав, що загарбники на передовій повинні мати можливість швидко спілкуватися, щоб мінімізувати час між виявленням і завдаванням удару по цілі. За його словами, ця зміна відбудеться лише за значної зміни процесів.

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Проблеми в російській армії

В Інституті звернули увагу, що характеристики та проблеми позиційної війни, які російські воєнні блогери озвучили в останніх дискусіях, збігаються з багатьма системними проблемами армії РФ, на які блогери скаржилися протягом тривалого часу. Йдеться про погане командування та управління, як-от ведення вогню непрямим наведенням, виснаження військ через непродуктивні "м’ясні атаки" на позиції ЗСУ, погане тактичне та оперативне планування, боротьбу з протидією українським безпілотникам на лінії фронту та у ближніх тилових районах.

"Наразі немає жодних ознак того, що російське військове командування суттєво покращило будь-яку з цих виявлених проблем на оперативному рівні, необхідному для прориву позиційного фронту в одному чи кількох районах театру дій. Російські війська нещодавно довели свою здатність досягати незначних тактичних успіхів під час інтенсивних наступальних зусиль навіть з урахуванням цих системних проблем, зокрема поблизу Куп’янська в Харківській області та Авдіївки в Донецькій області", – йдеться у звіті ISW.

До слова, на думку Героя України, сержанта 110 окремої механізованої бригади Ігоря Тимощука, один штурм може змінити перебіг війни, якщо заволодіти стратегічними позиціями ворога.

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