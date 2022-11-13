Війська РФ спрямували ракету на будинки в Кураховому: постраждала людина (фото наслідків обстрілу)

Російська армія завдала ракетного удару по місту Курахове Донецької області сьогодні, 13 листопада, посеред дня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ракета РФ влучила у двоповерховий будинок. Внаслідок удару окупантів пошкоджено ще два сусідніх житлові будинки та адміністративну будівлю.

Одна людина отримала поранення.

Кириленко наголосив, що росіяни гатять по усій території області й закликав людей евакуюватися.

"Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація складна по всьому фронту, проте особливо важко на Донеччині. Проте, глава держави зауважив, що крок за кроком військові рухаються до повернення українського прапора до усіх наших міст й громад.

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