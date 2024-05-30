Війська РФ у Часовому Яру намагаються штурмувати мікрорайон Новий – речник 26-ї артбригади

Ворог також посилює штурми у напрямках Іванівського, Богданівки, Калинівки.

Російські війська намагаються штурмувати мікрорайон Новий у Часовому Яру на Донеччині. Окупанти також посилюють штурмові дії на інших напрямках в області.

Про це повідомив начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков, інформує "Еспресо".

"Ворог намагається штурмувати сам Часів Яр. Це там, де мікрорайон Новий. Також посилює штурмові дії – це напрямок Іванівське, Богданівка, Калинівка. Та не залишає поза своєю увагою Кліщіївку, Андріївку", – розповів Калашніков.

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Він повідомив, що російські війська вже застосовують не тільки піхотні підрозділи, а дедалі частіше залучають механізований складник – танки та бойові бронемашини. Окупанти почали інтенсивніше застосовувати артилерію.

Речник 26-ї артилерійської бригади зазначив, що ситуація напружена. Російська армія постійно проводить наступальні дії, застосовуючи усю наявну зброю. Однак українська "оборона стоїть".

"Треба зазначити, що ми досить гарно знищуємо ворога. Росіяни втрачають значну кількість техніки й особового складу", – зауважив Калашніков.

Нагадаємо, за повідомленням аналітиків DeepState, російські війська просунулись біля Нетайлового та Андріївки в Донецькій області.

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